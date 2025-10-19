مستوطنون يضرمون النار بمركبات المزارعين ويعتدون على قاطفي الزيتون في الضفة (فيديو)

أصيب مواطنان فلسطينيان ومتضامن أجنبي، اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في ترمسعيا واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة شاب وامرأة ومتضامن أجنبي برضوض وجروح متفاوتة.

وأضافت أن قوات الاحتلال، برفقة عدد من المستوطنين، هاجمت المواطنين وأطلقت النار صوبهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة “واد عمار”، ومنعتهم من إكمال قطف الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم بالقوة، كما أضرم المستوطنون النار في مركبتين.

#فيديو | مليشيات المستوطنين تواصل الهجوم على المزارعين الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال في بلدة ترمسعيا شمال رام الله pic.twitter.com/U2eYqwbo1i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 19, 2025

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت صباح اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا الرئيسي، واحتجزت عددا من المركبات وفتشتها.

وفي قرية روجيب شرق نابلس شمالي الضفة، هاجم مستوطنون من “إيتمار” قاطفي الزيتون ومنعوهم من استكمال جني محصولهم، كما اقتحم آخرون أراضي المغير في منطقة “الحجار” وسرقوا ثمار الزيتون ومنعوا المواطنين من الوصول إليها، وفي سنجل اقتحموا أراضي منطقة “الباطن”.

اعتداءات متكررة

وفي سلفيت، منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، المزارعين والمتضامنين، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان ومحافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، من المشاركة في قطف ثمار الزيتون في منطقة البقاع بقرية فرخة جنوبا.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث يواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون وصولهم إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما تسبب في استشهاد 33 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في اقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48,728 شجرة، منها 37,237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.