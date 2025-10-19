مهمة إنسانية تتحول إلى مأساة.. منقذ يعثر على رفات شقيقه بين أنقاض نتساريم (فيديو)

وسط مشهد إنساني مؤلم في غزة، وبين أنقاض محور نتساريم الذي شهد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيرا بعد وقف إطلاق النار، فوجئ المنقذ نجم الشبراوي بواحدة من أصعب لحظات حياته، حين عثر أثناء قيامه بانتشال جثث الشهداء على رفات شقيقه عبد الله، المفقود منذ سبعة أشهر، في منطقة ظل الاحتلال يسيطر عليها طويلا.

وقال الشبراوي، الذي فقد خمسة من إخوته في الحرب، آخرهم عبد الله، للجزيرة مباشر، إنه انتشل جثة شقيقه بشكل عفوي، ولم ينتبه في بداية الأمر إلى تفاصيل الرفات، مشيرا إلى أن اتصالا من والده دفعه إلى التركيز في الجثث وتفقُّدها، حتى وجد بينها رفات عبد الله، الذي لم يتبق منه إلا فكه وبعض العظام.

وأوضح أنه تعرَّف على شقيقه من سن مكسورة لديه وفكه وملابسه التي وجد عليها آثار نهش الكلاب، في حين لم يجد الجزء العلوي من جمجمة الرأس مع الرفات، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتعرض لهذا الموقف خلال عمله، وأن مشاعره تضاربت بين الحزن الشديد لعثوره على جثة شقيقه على هذه الحال، والطمأنينة لأنه سيخبر أمه عن مصير أخيه.

هياكل عظمية

وقال الشبراوي إن والده أكد له أن العلامات التي عثر عليها في الرفات تعود إلى ابنه عبد الله، مشيرا إلى أن جميع محاولاتهم للبحث عنه طوال شهور فشلت، ولم يكن هناك أي أمل في العثور عليه.

وختم نجم حديثه قائلا “نسلّم جثامين الشهداء لذويها على شكل هياكل عظمية، ومعظمها نهشتها الكلاب، ونشعر بالحزن الشديد على الأهالي الذين لا يستطيعون التعرف على جثامين أبنائهم بسبب تحللها وعدم وجود ملامح واضحة لها”.

وقدَّر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، في تصريحات للجزيرة مباشر عدد المفقودين تحت الأنقاض في غزة بأنه يتجاوز 9500 شخص.