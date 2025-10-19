سياسة|إسرائيل

14 شهيدا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ فجر الأحد

Smoke billows following an Israeli strike that targeted a building in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on October 19, 2025.
مدة الفيديو 00 دقيقة 44 ثانية 00:44
Published On 19/10/2025
|
آخر تحديث: 06:29 PM (توقيت مكة)

حفظ

استشهد 14 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة في منطقة الشاليهات جنوب غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين على الأقل، أحدهما صحفي، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون –معظمهم من الأطفال– في قصف مماثل استهدف خيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمال خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق، شن الاحتلال قصفا جديدا على مجموعة من المواطنين بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، فيما استُهدفت مجددا مناطق مدنية في الزوايدة، أسفرت عن سقوط شهيد آخر وإصابات.

فلسطينيون يهرعون للاحتماء بعد غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة
فلسطينيون يهرعون للاحتماء بعد غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (الفرنسية)

وأشارت مصادر محلية إلى أن بين الضحايا عددا من النساء والأطفال الذين قضوا أثناء تواجدهم داخل خيام نزوحهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف مناطق الإيواء والمرافق المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,159  شهيدا و170,203 مصابين، وفق وزارة الصحة في غزة.

كما بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري 41  شهيدا وأكثر من 150  مصابا، فيما جرى انتشال 414  جثمانا من تحت الأنقاض واستلام 15  جثمانا محتجزة لدى الاحتلال لم تعرف هويات أصحابها بعد.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات أممية من هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار استهداف المدنيين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق قطاع غزة المنكوب.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان