14 شهيدا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ فجر الأحد

استشهد 14 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة في منطقة الشاليهات جنوب غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين على الأقل، أحدهما صحفي، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون –معظمهم من الأطفال– في قصف مماثل استهدف خيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمال خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق، شن الاحتلال قصفا جديدا على مجموعة من المواطنين بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، فيما استُهدفت مجددا مناطق مدنية في الزوايدة، أسفرت عن سقوط شهيد آخر وإصابات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن بين الضحايا عددا من النساء والأطفال الذين قضوا أثناء تواجدهم داخل خيام نزوحهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف مناطق الإيواء والمرافق المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,159 شهيدا و170,203 مصابين، وفق وزارة الصحة في غزة.

كما بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري 41 شهيدا وأكثر من 150 مصابا، فيما جرى انتشال 414 جثمانا من تحت الأنقاض واستلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال لم تعرف هويات أصحابها بعد.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات أممية من هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار استهداف المدنيين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق قطاع غزة المنكوب.