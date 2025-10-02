الصحة العالمية: 42 ألفا يعانون من إصابات غيرت حياتهم للأبد في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم، موضحة أن ربع هذه الإصابات حدثت لأطفال.

وذكر تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، أن الإصابات التي تغير مجرى الحياة تشكل ربع إجمالي الإصابات المُبلّغ عنها، والتي وصل مجموعها إلى 167,376 شخصا أُصيبوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح التقرير أن أكثر من 5000 شخص أجروا عمليات بتر للأطراف، فيما تنتشر إصابات أخرى شديدة مثل إصابات الذراعين والساقين، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ، والحروق الكبرى في حاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل.

وأشار التقرير بشكل خاص إلى إصابات الوجه والعين المعقدة، خاصة بين المرضى المُدرَجين للإخلاء الطبي خارج قطاع غزة، وهي حالات غالبا ما تؤدي إلى تشوه وإعاقة.

وقالت الصحة العالمية إن أكثر من 15 ألف مريض، بينهم 3800 طفل، بحاجة إلى الإجلاء للعلاج خارج قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أنها تمكنت من إجلاء نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة للعلاج في الخارج على مدار عامين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “تدمير البنية التحتية المدنية في (قطاع) غزة هائل”، مصيفا أن إعادة بنائها سيستغرق وقتا طويلا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار “قبل كل شيء”، وإدخال الوقود والإمدادات والمواد الطبية الأساسية، بما في ذلك الأجهزة المُساعدة بدون عوائق.