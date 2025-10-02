القاهرة: هناك ثغرات في خطة ترامب نحتاج إلى سدها.. ونسعى لإقناع حماس بالرد إيجابا

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الخميس إن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “نجتمع معهم. ننسق مع الأشقاء في قطر وأيضا مع زملائنا في تركيا من أجل إقناع حماس الرد بالإيجاب على هذه الخطة”.

وأكد دعم بلاده “خطة ترمب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة ونحتاج إلى المضي قدما”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها فيما يتعلق بخطة ترمب لغزة”.

وأوضح أن “خطة ترمب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية”.

واعتبر أنه إذا “رفضت حماس خطة ترمب فسيكون الوضع صعبا للغاية وسيحدث تصعيد”.

وأضاف “لن نسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف”.

وكانت حركة حماس أعلنت أنها تسلّمت مقترح ترامب عبر الوسطاء، مؤكدة أنها تدرسه بمسؤولية ولم تقدم حتى الآن أي رد رسمي عليه.

وعرض ترامب تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.

ويتضمن المقترح، حسب المعلومات المتوفرة، 20 بندا أبرزها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة، ووقف شامل لإطلاق النار، إضافة إلى نزع سلاح الحركة بالكامل.

وتشير بنود الخطة، إلى تأسيس هيئة إشرافية دولية برئاسة ترامب تتولى تدريب وإعداد إدارة جديدة للحكم في غزة، يشترط ألا تضم أي تمثيل لحركة حماس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القوات الإسرائيلية في الانتشار بمناطق رئيسية من مدينة غزة، ومواصلة عمليات القصف وتدمير المباني والمنشآت السكنية، في إطار سياسة تهدف لفرض السيطرة على المدينة ودفع سكانها للنزوح القسري.