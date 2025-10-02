القسام تعلن تدمير دبابة وقصف أسدود ومواقع للاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن عدد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة “أسدود” برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، أمس الأربعاء.

كما أعلنت أنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في مدرسة الراهبات الوردية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، أمس الأربعاء أيضا.

وقالت كتائب القسام أن مقاتليها أكدوا تدمير دبابة من طراز “ميركافا” في شارع النصر غرب مدينة غزة، الاثنين الماضي، بعبوة أرضية شديدة الانفجار.

وأضافت أن الانفجار أدى لاشتعال النيران بداخل الدبابة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.