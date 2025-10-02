القسام تعلن تدمير دبابة وقصف أسدود ومواقع للاحتلال في غزة
Published On 2/10/2025
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن عدد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.
وذكرت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4قصف وغارات وتفجير عربات مفخخة.. شهداء وجرحى مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
- list 2 of 4سمّ الله ووجّه السلاح.. مقاوم من سرايا القدس يقنص جنديا إسرائيليا في مدينة غزة (فيديو)
- list 3 of 4أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة وبريطانيا “قلقة للغاية” بعد اعترض إسرائيل للسفن
- list 4 of 4الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود.. رد فوري من الرئيس الكولومبي
وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة “أسدود” برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، أمس الأربعاء.
كما أعلنت أنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في مدرسة الراهبات الوردية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، أمس الأربعاء أيضا.
وقالت كتائب القسام أن مقاتليها أكدوا تدمير دبابة من طراز “ميركافا” في شارع النصر غرب مدينة غزة، الاثنين الماضي، بعبوة أرضية شديدة الانفجار.
وأضافت أن الانفجار أدى لاشتعال النيران بداخل الدبابة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
المصدر: الجزيرة مباشر