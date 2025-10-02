سياسة|كولومبيا

الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود.. رد فوري من الرئيس الكولومبي

كولومبيا رئيس غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
Published On 2/10/2025
آخر تحديث: 01:03 AM (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ردا على هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، لكسر الحصار على قطاع غزة.

وكتب الرئيس الكولومبي على “إكس”، يوم الأربعاء، إن ما حدث يعد “جريمة دولية جديدة يرتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وقال: “أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا”، مطالبا البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في كولومبيا بالمغادرة فورا.

وأمر الرئيس الكولومبي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات كافة، بما في ذلك أمام القضاء الإسرائيلي.

وهاجمت سفن تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سفنا تابعة لأسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة في المياه الدولية.

وقال أسطول الصمود إن الهجوم الإسرائيلي على سفن إغاثة غير مسلحة، أمر غير قانوني ويعد جريمة حرب.

المصدر: الجزيرة مباشر

