الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود.. رد فوري من الرئيس الكولومبي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ردا على هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، لكسر الحصار على قطاع غزة.

وكتب الرئيس الكولومبي على “إكس”، يوم الأربعاء، إن ما حدث يعد “جريمة دولية جديدة يرتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وقال: “أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا”، مطالبا البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في كولومبيا بالمغادرة فورا.

وأمر الرئيس الكولومبي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات كافة، بما في ذلك أمام القضاء الإسرائيلي.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

وهاجمت سفن تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سفنا تابعة لأسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة في المياه الدولية.

وقال أسطول الصمود إن الهجوم الإسرائيلي على سفن إغاثة غير مسلحة، أمر غير قانوني ويعد جريمة حرب.