بعد الهجوم على “أسطول الصمود”.. “أسطول الحرية” في طريقه إلى غزة

بعد هجوم القوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي”، تتجه الأنظار إلى “أسطول الحرية”، الذي يواصل رحلته بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وحسب موقع تتبع السفن التابعة لأسطول الحرية، اليوم الخميس، تتواجد السفن جنوبي جزيرة كريت اليونانية.

وغادر “أسطول الحرية” المكوّن من عشر سفن محمّلة بمساعدات إنسانية ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، السبت الماضي، بهدف “كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة”.

صور مباشرة من سفن أسطول الحرية

ويتواجد نحو 60 شخصا من 15 جنسية مختلفة على متن سفن الأسطول.

ويضم الأسطول سفينة تحمل أطباء وصحفيين بهدف إتاحة الفرصة للصحافة الدولية لتقديم تغطية مباشرةً من غزة، وتقديم الخبرة الطبية العاجلة والتضامن مع الكوادر الصحية المُنهكة في القطاع.

وكان من المفترض أن ينضم الأسطول الجديد، الذي أطلقه تحالف أسطول الحرية و”ثاوذند مادلين”، إلى سفن أسطول الصمود.

وقال تحالف أسطول الحرية و”ثاوذند مادلين” في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني “هذه البعثات المدنية تشير جميعها إلى أنّ المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي لا يمكن إسكاتها أو ردعها”.

موقع تتبع حركة سفن “أسطول الحرية”