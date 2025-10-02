شاهد: مظاهرة حاشدة في مدريد للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس، مظاهرة طلابية حاشدة شارك فيها الآلاف، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع العلاقات الإسبانية مع إسرائيل.
وندد الطلاب بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وقرصنتها في وقت سابق اليوم عدد كبير من سفن أسطول الصمود العالمي وتوقيف عشرات المشاركين الداعمين لغزة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المظاهرات الرافضة للإبادة في عدة مدن إسبانية منها برشلونة وبالنسيا وبلباو.
La huelga estudiantil contra el genocidio sionista es un clamor de la juventud. Más de un millón hemos vaciado las aulas y más de 200.000 hemos salido a las calles de todos los territorios. Palestina Vencerá #GlobalSumudFlotilla #FreePalestine pic.twitter.com/dMbndoWWj8
— Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) October 2, 2025
وحمل المحتجون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “متحدون من أجل غزة. أوقفوا الإبادة الجماعية الآن”، ورددوا شعارات مثل “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر”.
تصعيد إسباني رسمي
واستدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، الخميس، وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل: “استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد” مضيفا أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.
وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 66 ألف شهيد.
وقررت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها إسرائيل.
وجاء هذا القرار في أعقاب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.