آلية معطلة.. جولة للجزيرة مباشر في موقع البحث عن جثة أسير إسرائيلي (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، توقف عمليات البحث عن جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة بعد تعطل الأليات التي كانت تعمل في الموقع.

وبيَّنت الصور حفرة ضخمة بعمق أمتار، وبجوارها أكوام من الرمال التي نتجت عن عملية الحفر.

وبجوار الحفرة، كانت تقف آلية تعطلت خلال عملها في البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي أميرام كوبر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر في قطاع غزة إنه تقرر تعليق عمليات البحث عن رفات الأسير في اليوم الرابع جراء الأوضاع الأمنية وعدم قدرة المعدات المتهالكة على مواصلة العمل.

ونقلت المراسلة عن وزارة الأشغال في قطاع غزة أن هناك حاجة ماسّة إلى إدخال معدات وآليات حديثة لإزالة الركام واستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين.