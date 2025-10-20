إسرائيل تعلن تسلُّمها رفات أسير جديد من كتائب القسام ليرتفع العدد إلى 14

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن قواته تسلمت جثة أسير في غزة من الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثث التي تسلمتها تل أبيب إلى 14.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس “تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر نعشا يحتوي على رفات مختطف متوفى، وجرى تسليمه إلى قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة”.

وأضاف البيان “من هناك سيُنقل النعش إلى إسرائيل، وبعد ذلك ستُنقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. وعند استكمال عملية التعرف على الهوية، سيجري إبلاغ العائلة رسميا”.

وقال البيان إنه “يُطلب من الجمهور احترام خصوصية العائلات والامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية وغير الموثوقة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال تسلُّم طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حركة حماس جثة جديدة لأحد الأسرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “بحسب المعلومات التي قدَّمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم تابوت أحد المختطفين لهم، وهم في طريقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) في قطاع غزة”، وأضاف “على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أنها ستسلّم، مساء الاثنين، جثة أسير إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبذلك تكون حماس قد أفرجت منذ بدء تنفيذ الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 14 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون. بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 15، مدعية أن إحدى الجثث المُتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

ومرارا، أكدت حماس أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج إلى وقت ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثث.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب، التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.