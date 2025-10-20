الاحتلال يقتل فلسطينيين بزعم اجتياز الخط الأصفر ويضرب المناطق الجنوبية في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في بيان، إنه أطلق النار على عدد من الفلسطينيين في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة بزعم اجتياز الخط الأصفر، في حين أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الجنوبية للقطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن “قواته المنتشرة في منطقة الشجاعية رصدت صباح اليوم الاثنين عددا من المسلحين الذين تجاوزوا الخط الأصفر واقتربوا من القوات العاملة في المنطقة”، واصفا ذلك بأنه “تهديد مباشر وفوري”، بحسب زعمه.

وذكر أنه “تم إطلاق النار نحو المسلحين المشتبه فيهم لإزالة التهديد، قبل أن تُرصد مجموعة أخرى قامت بالأمر ذاته، مما استدعى إطلاق نار إضافيا”، وفق ادعاء الجيش.

وأضاف “القوات تعمل وفقا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وتحت قيادة المنطقة الجنوبية، وستواصل التحرك لإزالة أي تهديد على القوات”.

وذكرت هيئة البث أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم “فلسطينيَّين مشتبها فيهما اجتازا الخط الأصفر في الشجاعية، واقتربا من قوات الجيش المنتشرة في مواقعها بالمنطقة. وفي الغارة الأولى قُتل فلسطينيان اثنان، وفي غارة ثانية استهدفت مجموعة أخرى من الفلسطينيين، قُتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون”.

ونقلت عن مصادر في جيش الاحتلال أنّه حتى خلال وقف إطلاق النار، “لن يُسمح للفلسطينيين بتجاوز الخط الأصفر أو تعريض قوات الجيش للخطر”.

في هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو “هاجم عددا من المخربين شرق خان يونس“، جنوبي القطاع.

كان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبموجب الاتفاق، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة شرق الخط الأصفر؛ الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم خط الانسحاب المؤقت.

وقال جيش الاحتلال أمس الأحد، إن وجود الفلسطينيين يجب أن يكون غرب الخط الأصفر فقط.

ووفق بيان حول الخروقات الإسرائيلية للاتفاق قالت حركة حماس في بيان أمس الأحد “تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة.