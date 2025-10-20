الجهاد الإسلامي: المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار وسلاح الفصائل سيبقى في أيديها (فيديو)

قال محمد موسى، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “جريمة منظمة” أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا في قطاع غزة، مؤكدا أن ما جرى “لم يكن ردة فعل تجاه المقاومة”.

وخلال مشاركته في برنامج المسائية، مساء الأحد، أضاف موسى للجزيرة مباشر: “قرار فصائل المقاومة هو الالتزام بوقف إطلاق النار، ولم يصدر ميدانيا ما يخالف ذلك”.

وأوضح موسى أنه “لا يوجد أي بند في اتفاق وقف إطلاق النار يُلزم المقاومة بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة”.

وأشار المتحدث باسم الجهاد الإسلامي إلى أن “وفد الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيدعو الوسطاء إلى ضمان عدم حدوث أي خرق جديد من جانب الاحتلال”، مؤكدا أن “سلاح المقاومة سيبقى في أيديها ولا يملك أحد أن يطالبها بتسليمه”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه استأنف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد سلسلة هجمات واسعة نفذتها قواته بالقطاع خلفت عشرات الشهداء والجرحى، ردا على مزاعم خرق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للاتفاق، وهو ما نفته الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، وبعد سلسلة من الهجمات الكبيرة، بدأ الجيش بإعادة تطبيق وقف إطلاق النار بعد خرقه من قبل تنظيم حماس”، على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، زعم الجيش أن “قواته ستواصل فرض اتفاق وقف إطلاق النار، وسترد بقوة على أي خرق للاتفاق”.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي بعد ما وصفه بانتهاك واضح من قبل حماس لبنود التفاهمات.

ومع ساعات الصباح الأولى، شن جيش الاحتلال موجة من الغارات في جنوبي قطاع غزة، بزعم انتهاك حماس اتفاق وقف إطلاق النار.

وأتت غارات جيش الاحتلال، بزعم أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع نحو آلات هندسية تابعة له، إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أكدت في بيان، “التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وألا علم لها بالاشتباكات في مدينة رفح التي تقع ضمن المناطق الحمراء تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي”.

وفي بيان لاحق، أعلن جيش الاحتلال “استهداف قيادته الجنوبية، خلال الساعات الأخيرة، عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة باستخدام الطائرات المقاتلة وطائرات سلاح الجو والمدفعية، في أعقاب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من اليوم”.

ثم تحدث جيش الاحتلال في بيان ثالث، عن مقتل ضابط قائد سرية وجندي، وإصابة عسكري ثالث بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.

من جهتها، أكدت حماس، في وقت لاحق، تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار وأنها تعمل على تنفيذ بنوده بكل دقة ومسؤولية.

وشددت الحركة، في بيان، على أن إسرائيل هي التي تواصل ارتكاب خروقات للاتفاق، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى استشهاد 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين، فضلا عن عدم التزامها بإدخال المساعدات ومناطق الانسحاب والإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال.