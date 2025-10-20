الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في غزة أسعدنا.. لكن هذا ما يقلقنا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو مصدر فرح لبلاده لكن إسرائيل لا تفي بعهودها.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “لا يزال أهم تطور في المنطقة مرتبطًا بالوضع في فلسطين. فرغم التفاهم الذي يبدو أنه تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، استمرت عمليات القتل في الأراضي المحتلة، وسُجل أكثر من 80 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل الکیان الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأشخاص وإصابة ما يقرب من 100 شخص من غزة”.

وأضاف بقائي “لا تزال المعابر مغلقة، ولم يتم الوفاء بالوعود بإرسال ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة يوميًّا”.

واستطرد “كما كان متوقعًا منذ البداية، وكما أُثير هذا القلق مرارًا، فقد نكث الكیان الصهيوني وعوده مرة أخرى، والأمر الأكثر أسفًا هو أن ضامني وقف إطلاق النار، وخاصة الولايات المتحدة، بتقاعسهم المستمر، أكدوا عمليًّا استمرار هذه الجرائم”.

قمة شرم الشيخ

وتعليقًا على عدم مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ، قال بقائي “إن اتخاذ القرار بشأن المشاركة یخضع لمراجعات دقيقة من قِبل خبراء، سواء في وزارة الخارجية أو في المؤسسات المعنية الأخرى”.

وأضاف “لقد قمنا بصياغة وتجميع آراءنا ووجهات نظرنا ثم خضعت القضية للدراسة والمراجعة من قبل المؤسسات العليا والجهات المعنية وخلصت عملية المراجعة والتحقيق في مختلف جوانب القضية إلى أن مشاركتنا في مثل هذا الحدث لا تصب في مصلحة البلاد”.

“مواقفنا بشأن غزة واضحة”

وتعليقا على مخاوف إيران من انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في غزة، قال بقائي “مواقفنا بشأن غزة واضحة. منذ بداية الإبادة الجماعية، أكدنا ضرورة إجبار الكیان الصهيوني على منع استمرار عمليات القتل في غزة، وضرورة كسر الحصار اللاإنساني المفروض على غزة وإيصال المساعدات دون عوائق، وانسحاب المحتلين العسكريين من غزة، وإعادة إعمار المنطقة”.

وأضاف أن هذه قضية لا يمكن لأي دولة أو فرد إنكارها. كل يوم تخف فيه معاناة الشعب الفلسطيني هو مصدر فرح.

وتابع بقائي قائلا “لكن قلقنا نابع من التجربة. لا يمكن أن تجد حالة واحدة قطع فيها الكيان الصهيوني وعدًا وأوفى به. سجل أكثر من 5000 انتهاك لوقف إطلاق النار حتى الآن في لبنان کما سُجل أكثر من 80 انتهاكا خلال الأيام القليلة الماضية بغزة وفي إحدى الحالات، استشهد 11 شخصا من عائلة واحدة فقط”.

وأضاف “لم يفتحوا معبر رفح. لذلك، نرى الآن بوضوح أن قلقنا كان في محله. إن الكيان الصهيوني غير جاد في ادعاءاته، وللأسف، لم تفِ الجهات الضامنة بمسؤولياتها كما ينبغي”.