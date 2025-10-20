السودان يعلن إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، أنه سيعاد تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية.

وقالت سلطة الطيران المدني في السودان، في بيان، إنه سيعاد تشغيل المطار للرحلات الداخلية بدءا من الأربعاء المقبل.

وأضافت أن القرار يأتي تأكيدا لجاهزية المطار لاستقبال الرحلات تدريجيا، بعد استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وأعلن الجيش السوداني، في مارس/آذار الماضي، أنه تمكن من استعادة السيطرة على مطار الخرطوم الدولي.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.