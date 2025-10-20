بشارة بحبح: ترامب قادر على إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب (فيديو)

أكد رئيس لجنة العرب الأمريكيين بشارة بحبح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع فرض قرار وقف الحرب على إسرائيل.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر الأحد قال بحبح “باعتقادي أن الرئيس ترامب يختلف عن الرئيس السابق بايدن بحيث أن الرئيس ترامب إذا قرر فعل شيء وقرر أن يجابه إسرائيل بالخروقات التي تقوم بها في غزة ومحاولة المماطلة بعدم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق السلام فإن الرئيس ترامب وربما بشكل مختلف عن أي رئيس سابق وربما منذ أيزنهاور هو باستطاعته أن يجبر إسرائيل”.

واعتبر بحبح أن ترامب يمكنه ممارسة هذا الأمر بشكل سياسي مضيفا “ليس بالضرورة أن يجبر إسرائيل بالعصى بل يقول لها إذا أردت يا إسرائيل وأنت يا نتنياهو وجماعتك الصعالكة مثل سموتريتش وبن غفير مواصلة الحرب فأنا لن أسمح بذلك”.

وأشار بحبح أيضا إلى إن ترامب يرغب في تقديم نفسه للعالم في صورة رجل السلام وبالتالي فإنه لن يسمح لإسرائيل بتدمير وقف إطلاق النار.

وشنت إسرائيل غارات مكثفة جنوبي قطاع غزة طوال يوم الأحد رغم اتفاق وقف إطلاق النار ما أسقط عشرات الشهداء والمصابين.