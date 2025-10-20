دائرة القمع تتسع.. تصعيد كبير في الضفة المحتلة وأرقام صادمة من جنين

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مسجلة تصعيدا خطيرا في الاعتداءات اليومية، خاصة في محافظة جنين شمالا، التي تتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ273.

ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 65

أفاد بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بارتفاع عدد شهداء المحافظة إلى 65 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 21 يناير/كانون الثاني 2025. وأبرز البيان حالتي استشهاد مروعتين:

إحداهما بسبب إهمال طبي متعمد أسفر عن استشهاد الأسير محمود طلال عبد الله من مخيم جنين، داخل سجون الاحتلال، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

كما ارتقى المواطن سليم راجي حسن الفار (57 عاما) من بلدة الزبابدة، بعد تعرضه للضرب الوحشي على الرأس من قبل جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، أثناء محاولته التوجه إلى عمله. كما أصيب عامل آخر، هو حسن محمد شامي السمودي من اليامون، برصاص الجيش في نفس المنطقة.

اعتداءات على المدنيين والمؤسسات

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينة أن مختلف مناطق الضفة الغربية شهدت اعتداءات واقتحامات متواصلة واعتقالات، حيث جرى استهداف عائلات الشهداء والمقاومين في بلدة قباطية جنوب جنين، وأصيبت مسنّة بعيار ناري في القدم.

اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/sjUMAemVKY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2025

واعتدت قوات الاحتلال على سائق مركبة إسعاف من مركز برطعة الطبي، أثناء نقله مريضا بالسرطان، مما أدى إلى إصابته بكسر في يده اليسرى وجروح في عينه، رغم وجود تنسيق مسبق لمرور المركبة عبر حاجز دوتان.

وفي خربة ابزيق شمال طوباس، اقتحم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، مدرسة التحدي وهددوا طواقمها بالرحيل، وقاموا بسرقة خزانات مياه تعود ملكيتها لأحد المواطنين.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ومستوطنيه حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

مواجهات وتخريب في جنين

امتد العدوان الإسرائيلي ليشمل بلدات يعبد، وعرّابة، ومسلية، وأم التوت، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي والمسيّر على ارتفاع منخفض.

كما قام مستوطنون، تحت حماية الجيش، بالاعتداء على قاطفي الزيتون في بلدة كفر راعي، مما أدى إلى إصابات بالاختناق في صفوف المزارعين.