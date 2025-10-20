سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“دعوا الألعاب النارية تبدأ”.. فالنتينا غوميز تستفز الرأي العام بفيديو من حدود غزة (شاهد)

فالنتينا غوميز، مرشحة الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس النواب الأمريكي (منصات التواصل)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 12:07 PM (توقيت مكة)

أثار مقطع فيديو دعائي نشرته فالنتينا غوميز، مرشحة الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس النواب الأمريكي، جدلا وغضبا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ظهرت غوميز في الفيديو على حدود قطاع غزة، وهي ترتدي قميص حملتها الانتخابية وتأكل “الشيبس” (البطاطا المقلية)، وخلفها مشاهد للقصف الواسع على القطاع.

رسالة استفزازية من الحدود

وثق الفيديو المرشحة وهي تقول باللغة الإنجليزية: “أنا في إسرائيل وبالتأكيد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس انتهكت اتفاق السلام. الآن يتم قصفهم. سأجهز البوب كورن الخاص بي. دعوا الألعاب النارية تبدأ”.

وأشار المعلقون إلى أن استغلال مشهد القصف الواسع في غزة “خلفية دعائية” يأتي في سياق الحملة الانتخابية للمرشحة التي تروج لخطاب متشدد.

ردود غاضبة من الفيديو الدعائي

لاقى الفيديو الأخير ردودا غاضبة وانتقادات حادة من قبل النشطاء والمحللين، تركزت حول استغلال الدم في الدعاية الانتخابية وعلاقتها بالدعم الإسرائيلي.

تساءل الباحث زكاري فوستر ساخرا “مرحبا، فالنتينا، هل دفعت لك إسرائيل 7000 دولار مقابل هذا الفيديو؟”، في إشارة إلى تقارير حول لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمؤثرين أمريكيين وحثهم على العمل لصالح سردية الاحتلال مقابل مبالغ مالية.

ناشط آخر علّق بالقول إنها “تتناول الشيبس أثناء الاستمتاع بإبادة السكان الأصليين في فلسطين“.

ناثان ترامب  أشارت إلى أن غوميز “تتأنق بشدة للحصول على بعض أموال أيباك”، وهي اللجنة المعروفة بدفعها لصالح دعم إسرائيل في الولايات المتحدة.

انتقد خوسيه خوان، المرشحة لكونها تترشح للكونغرس في الولايات المتحدة، لكنها في بلد آخر “تتملق لرئيس الوزراء على أمل الحصول على دعمه”.

“سأقضي على الإسلام في تكساس”

وقبل نحو شهرين، أشعلت المرشحة الأمريكية، موجة غضب واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، عقب نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل وهي تحرق نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذف لهب. وكتبت غوميز حينذاك عبر منصة إكس “سأقضي على الإسلام في تكساس”.

المصدر: الجزيرة مباشر

