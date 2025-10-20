صور جوية من خان يونس تظهر تكدس آلاف النازحين في حرم جامعة الأقصى (شاهد)

أظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر التقطت عبر طائرة مسيّرة (درون) تكدس آلاف النازحين داخل حرم جامعة الأقصى في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ أظهرت آلاف الخيام وهي متلاصقة، دون وجود مساحات فارغة كثيرة.

وتحولت جامعة الأقصى، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، من منارة علمية ومكان للتعليم العالي، إلى مأوى يضم آلاف العائلات النازحة التي فرت من القصف والدمار.

وتعيش العائلات في ظروف إنسانية صعبة داخل القاعات والممرات والساحات، حيث يفتقر المكان لأبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وصرف صحي، وسط تكدس كبير للأسر.

وتعكس هذه المشاهد الواقع القاسي الذي فرضته الحرب، حيث لم تعد الجامعات والمدارس مؤسسات تعليمية فقط، بل أصبحت ملاجئ لآلاف المدنيين الهاربين من الموت.

استبدلت الطلبة بالنازحين.. جامعة الأقصى في خان يونس حولتها الحرب من مكان لاحتضان الطلبة بالتعليم إلى مركز لإيواء النازحين المتكدسين جراء الحـ ـرب على غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OCyFJ9mzaV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2025

حركة السوق

وفي منطقة المواصي غرب المدينة، شهد مفترق العطار عودة ملحوظة للحياة والحركة، بعد التوتر الذي ساد نهار أمس جراء تجدد القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ويُعد المفترق من أكثر المناطق حيوية واكتظاظًا بالنازحين، حيث تنتشر خيام العائلات في محيطه.

وقف إطلاق النار

ورغم اتفاق وقف إطلاق النيران فإن نسبة كبيرة من سكان غزة لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب تدمير البنية التحتية بالقطاع وعجزهم عن توفير مساكن في مناطقهم.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبموجب الاتفاق، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة شرق الخط الأصفر، الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم خط الانسحاب المؤقت.

وقال جيش الاحتلال أمس الأحد، إن وجود الفلسطينيين يجب أن يكون غرب الخط الأصفر فقط.

ووفق بيان حول الخروقات الإسرائيلية للاتفاق قالت حركة حماس أمس الأحد “تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة”.