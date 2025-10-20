لحظات مرعبة بعدسة صحفي أمريكي.. اعتداء وحشي ودماء في مزارع الزيتون (فيديو)

وثق صحفي أمريكي اعتداء مستوطن إسرائيلي على مسنة فلسطينية في أرضها، خلال حصد ثمار الزيتون في بلدة المغير بالضفة الغربية المحتلة.

وظهر في فيديو التقطته كاميرا الصحفي، المستوطن وهو يحمل هراوة، متوجها إلى المسنة “أم صالح نصار” ويضربها بقوة على رأسها، مما أدى إلى سقوطها أرضا مضرجة بدمائها.

كما اعتدى المستوطن بعد ذلك على عدد من المتضامنين الأجانب الذين يشاركون في موسم قطف الزيتون.

أصابوا مسنة بضربة مباشرة على رأسها.. مستوطنين يعتـدون على مزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في قرية المغير بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vKjXgbrbcz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2025

ونقلت المسنة بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الصحفي الأمريكي جاسبر ناثانييل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ترك المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين والمتضامنين معهم بالحجارة والهراوات.

وأضاف ناثانييل على حسابه في منصة إكس “إذا قتلت في الضفة الغربية، فاعلموا أنني أحمل السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي المسؤولية شخصيا. لقد تعرضت لكمين من قبل الجيش الإسرائيلي وتعرضت لهجوم من مئة مستوطن مسلح. وعندما أرسلت الفيديو إلى السفارة وطلبت حماية لي ولجميع من في بلدة ترمسعيا، قالوا حرفيا: لا”.

وكتب عضو الكنيست عوفر كسيف “تحت غطاء النار والدخان المتصاعدين مجددا من غزة، يواصل الإرهابيون المستوطنون وجنود الاحتلال الاعتداء على المزارعين أثناء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية. الاحتلال أيضا جريمة حرب، ويجب وقفه فورا”.

تستعد إسرائيل لترحيل 32 متضامنا أجنبيا شاركوا بموسم قطف الزيتون.. مجموعات المستوطنين يهاجمون ناشطا أجنبيا خلال موسم قطف الزيتون بأراضي قرية ترمسعيا شمالي رام الله بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CPc2Me09xN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2025

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، مما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما تسبب في استشهاد 33 فلسطينيا في الضفة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في اقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.