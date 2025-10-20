سياسة|الولايات المتحدة

مبعوث ترامب: سوريا “قطعة السلام المفقودة” ولبنان أمام خيار مصيري

توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان وسوريا
توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا (أسوشيتد برس)
Published On 20/10/2025

حفظ

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بأنه يوم تحول تاريخي في دبلوماسية الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام دشنت رؤية الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإعادة الإعمار والازدهار الإقليمي.

القطعة المفقودة من لوحة السلام

وأوضح باراك عبر منصة إكس، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وإلغاء قانون قيصر كانا “خطوة استراتيجية نحو إعادة دمج دمشق في النظام الإقليمي”، مؤكدا أن على مجلس النواب الأمريكي أن يحذو حذو مجلس الشيوخ لإعادة “حق الشعب السوري في العمل والتجارة والأمل”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف أن سوريا تمثل القطعة المفقودة من لوحة السلام، وأنها بعد تنصيب حكومتها الجديدة عام 2024 “شرعت في المصالحة، بعد أن استعادت العلاقات مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وحتى أنها انخرطت في مناقشات حدودية مع إسرائيل“.

لبنان عند مفترق الطرق

وأكد باراك أن لبنان يقف أمام خيار مصيري: إما نزع سلاح حزب الله واستعادة سيادته، أو مواجهة عسكرية وشيكة مع إسرائيل.

وقال إن “نزع سلاح حزب الله ليس مجرد ضرورة أمنية لإسرائيل، بل فرصة للبنان للتجديد وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخصص 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، لكنها تربط المساعدات الإقليمية بخطوات ملموسة تجاه نزع سلاح حزب الله وإعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية.

كما حذر المبعوث الأمريكي من أن تأجيل انتخابات لبنان 2026 تحت ذريعة الحرب “سيشعل فوضى عارمة داخل لبنان، مما سيؤدي إلى تفتيت نظام سياسي هش بالفعل وإعادة إشعال عدم الثقة الطائفية”.

وختم باراك مقاله بالتأكيد على أن رؤية ترامب للسلام من خلال الازدهار تمهد لتوسع اتفاقيات أبراهام لتشمل سوريا ولبنان في المستقبل القريب، مؤكدا أن “الشرق الأوسط يقف اليوم على أعتاب قرن جديد من التعاون، لا الصراع”.

وأشار إلى أن السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى سيصل إلى بيروت الشهر المقبل لقيادة جهود التفاوض ودعم لبنان في خطواته نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، قائلا: “الزمن لا ينتظر، والآن هو وقت التحرك”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان