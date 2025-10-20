متحدث حركة حماس يكشف للجزيرة مباشر أبرز خروقات الاحتلال وجديد ”معركة الجثامين” (فيديو)

وجه حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستغلال ملف المساعدات الإنسانية لممارسة ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي”، مؤكدا أن قطاع غزة ما زال يعاني من شبح المجاعة.

التجويع والابتزاز بالمساعدات

أكد حازم قاسم في حديث خاص للجزيرة مباشر، ظهر اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي “لم يتخل عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني”، مشيرا إلى أن غزة “لم تتعافَ إطلاقا من موجة المجاعة الأخيرة وما زال الناس يموتون بسبب نقص الغذاء”.

وأضاف قاسم أن الاحتلال “يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى”. ودعا قاسم “كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة” إلى “الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته”.

تحديات تسليم الجثامين وخروقات وقف إطلاق النار

شدد الناطق باسم حماس على أن الاحتلال لديه “سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، وأن الحركة تتواصل بشكل مستمر مع الوسطاء والجانب الأمريكي بشأن هذه “التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها”.

وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أكد قاسم التزام حماس بـ”كل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة”. وكشف عن تحديات تواجه عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، حيث إن “هناك تحديات كبيرة نواجهها في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير”.

وأوضح قاسم أن “من بين الصعوبات التي نواجهها عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام وأوضحنا ذلك للوسطاء”. واتهم قاسم الاحتلال بأنه “تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربع السكني من حولهم”.

وأكد قاسم أن الحركة “تعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين”.