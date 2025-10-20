“هذا ما قلناه للإسرائيليين”.. ويتكوف وكوشنر يكشفان كواليس المفاوضات مع حماس وخطة الخمسين مليارا

أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تضمن إلزام إسرائيل بعدم استئناف الحرب على قطاع غزة، ما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق وقف إطلاق النار.

خطة إعمار غزة ورسالة لإسرائيل

وكشف كوشنر، خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، أن خطة إعادة إعمار غزة تقدر بخمسين مليار دولار، بتمويل من دول الشرق الأوسط وأوروبا، وسيتم تنفيذها بإشراف “مجلس السلام”. وكان ترامب قد أعلن تأسيس “مجلس السلام” برئاسته، بهدف إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره.

وبشأن لقائهما مع القيادة الإسرائيلية، كشف كوشنر أنه وويتكوف قالا للإسرائيليين “إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل مع الشرق الأوسط فعليكم مساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار”. وطالب إسرائيل بالتركيز “على الابتكار والتفوّق الأخلاقي لتستعيد مكانتها بعد الحرب”.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال المقابلة، إن ترامب أكد أن واشنطن ستدعم اتفاق غزة، ولن تسمح لأي طرف بانتهاك شروطه.

وحاول ويتكوف تبرئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهم الموجهة إليه بتعمد إطالة فترة احتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال إنه لا يعتقد أن نتنياهو فعل ذلك لتحقيق مصلحته السياسية. كما برأ ويتكوف إسرائيل من ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، واصفا ما حدث بأنه “حرب”.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قال ويتكوف “كل العقود ستكون شفافة، وسنستعين بشركات من المنطقة”.

اللقاء مع وفد حماس

وكشف ويتكوف أنه قدم التعازي لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية في فقدان ابنه بقصف إسرائيلي للدوحة. ووصف كوشنر اللقاء مع وفد حماس في شرم الشيخ بأنه “تحول من مواجهة إلى لحظة إنسانية”.

حماس والسلطة

وبشأن إصلاح السلطة الفلسطينية، زعم كوشنر أنه “لا يمكن استبدال حكومة فاسدة بأخرى فاسدة، ونسعى لتأسيس إدارة فلسطينية نظيفة وفعالة”.

وقال إن حماس “تفعل بالضبط ما يمكن توقعه من منظمة إرهابية، وهو محاولة إعادة تشكيل نفسها واستعادة مواقعها”، بحسب ادعائه. لكنه أكد أن حماس تسعى لاحترام الاتفاق حتى الآن، وأنها تتصرف بحسن نية، وتبحث بجدية عن جثث الأسرى الإسرائيليين، بناءً على ما نُقل من الوسطاء.

وأضاف أن نجاح الاتفاق يعتمد على إيجاد بديل فلسطيني قابل للحياة في غزة، محذرا من أن الاتفاق “قد ينهار في أي لحظة”.

ونفى كوشنر نيّة الولايات المتحدة إرسال أي قوات إلى غزة. وأوضح أن مصر والأردن بدأتا تدريب قوات أمن فلسطينية استعدادا للانتشار في غزة، وأن تركيا وإندونيسيا أبدتا استعدادا للمشاركة.

واستبعد كوشنر أي حديث في الوقت الحالي عن دولة فلسطينية. وقال إن الأولوية الآن لاستقرار غزة وإقامة حياة آمنة واقتصاد مشترك.

ووصف كوشنر المشهد عندما ذهب إلى غزة بالقول “بدا لي المشهد وكأن قنبلة نووية انفجرت في تلك المنطقة”. وأضاف “من المحزن للغاية أن الناس في غزة ليس لديهم أي مكان آخر يعودون إليه سوى منازلهم المدمرة”.

الاعتذار للقطريين

ووصف ويتكوف مكالمة الاعتذار التي أجراها نتنياهو مع القطريين بأنها كانت “نقطة التحول لإنقاذ المفاوضات”. وكشف أن ترامب هو الذي دفع نتنياهو لتقديم الاعتذار.

ونوّه ويتكوف بأن التفاوض مع حماس تم بموافقة ترامب، رغم أن الدبلوماسيين الأمريكيين عادة لا يفعلون ذلك.