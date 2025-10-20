يهود الحريديم يتظاهرون رفضا للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي (فيديو)

تظاهر المئات من يهود الحريديم في مدينة القدس المحتلة، رفضًا للتجنيد الإجباري، بالتزامن مع شن جيش الاحتلال غارات على أجزاء متفرقة من قطاع غزة واستشهاد وإصابة العشرات أمس الأحد.

محتجون من يهود "الحريديم" يتظاهرون رفضًا للتجنيد الإجباري#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Gmn283LeSJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2025

وهذه ليست المرة الأولى، إذ دائمًا ما يتظاهر يهود الحريديم احتجاجًا على إجبارهم على التجنيد، يأتي ذلك في وقت يعاني فيه جيش الاحتلال نقصًا حادًّا في الجنود، ويواجه معظم أفراد الاحتياط فيه صعوبات نفسية بسبب ما عايشوه في غزة.

ويتظاهر يهود الحريديم منذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم التجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويحتجون لرفضهم الخدمة العسكرية بتكريس حياتهم لدراسة التوراة، ومن جهة أخرى يرون أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تفادى الحريديم التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، إذ حصلوا على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة وهي 26 عامًا.

وترى أحزاب مختلفة في التحالف الحاكم والمعارضة ونسبة من الشعب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس سياسية تميزية من خلال سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة.