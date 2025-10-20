“69 عاما”.. استشهاد أسير فلسطيني آخر لدى الاحتلال

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد أسير مُسن في مستشفى إسرائيلي بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، أبلغتهما باستشهاد “المعتقل المُسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاما) في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي بتاريخ العاشر من أكتوبر 2025”.

وأوضح البيان أن الشهيد من قطاع غزة، واعتُقل بتاريخ 25 أكتوبر 2024، وهو متزوج ولديه ستة أبناء.

ويأتي إعلان استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين.

وقال البيان “مع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 80 شهيدا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين”.

وأضاف البيان “هذه المرحلة تشهد أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين 317 شهيدا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال 88، بينهم 77 جثمانا احتُجزت بعد الحرب”.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ “عمليات قتل منظمة وممنهجة” بحق الأسرى والمعتقلين.

وشددت المؤسستان على أن “الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعَد امتدادا مباشرا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية”.

وأشارت إلى أن “شهادات معتقلي غزة تبقى الأشد فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية”.