أمير قطر: على المجتمع الدولي ضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة في غزة من المحاسبة

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على عدم ادخار أي جهد في الإسهام بفاعلية للتصدي لتحديات الأمة العربية والإسلامية، مضيفا أن جهود قطر الدولية في الوساطة وحل النزاعات والعمل الإنساني عززت مكانة البلاد عالميا.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، حمّل أمير دولة قطر في افتتاح أعمال الدورة 54 لمجلس الشورى القطري، إسرائيل المسؤولية عن تجاوز جميع القوانين والأعراف الدولية من خلال عدوانها على دولة تتولى دور الوساطة.

وأوضح أن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين يمثل إبادة جماعية، معربا عن أسفه لعجز الشرعية الدولية عن فرض احترامها في مواجهة مأساة الشعب الفلسطيني.

وقال: “نؤكد إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية”، كما أدان أيضا استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف.

وأضاف: “قضية فلسطين ليست قضية إرهاب بل قضية احتلال مديد”، معتبرا العدوان الإسرائيلي “إرهاب دولة”، وأن الرد العالمي عليه كان قويا وصادما لمن نفذ هذا العدوان.

وطالب المجتمع الدولي بضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مثمنا مواقف التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين من أكثر من 130 دولة، مع تطلع قطر لأن يسهم هذا الاعتراف في دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تأخير أو تردد.

الشأن المحلي القطري

وأكد أمير دولة قطر أن السياسات العقلانية المتوازنة مكّنت البلاد من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن المؤشرات تكشف عن أداء اقتصادي واعد حيث يواصل الاقتصاد القطري نموه القوي رغم التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

وأضاف “مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة”.

وأوضح الشيخ تميم أن البلاد سجلت قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، مضيفا أن قطاع الطاقة حافظ على نموه الواثق وتجاوز تحديات اقتصادية وجيوسياسية وصراعات إقليمية.

وأكد استمرار قطر للطاقة في الالتزام بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة، وأشار إلى مواصلة تطوير منظومة التعليم والتدريب لضمان تأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل.

وقال “علينا جميعا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية الأصيلة دون تعصب”.