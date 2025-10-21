إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة في خان يونس

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة خاضعة لسيطرتنا في خان يونس“، وفق زعمه.

فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه “تم إخلاء الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى”.

وأوضح جيش الاحتلال أنه “في إطار عملية لقوات الجيش جنوب خان يونس، دهست دبابة عبوة ناسفة”.

وبحسب موقع واللا “لم يتم رصد أي مسلحين في المنطقة وقت انفجار العبوة”، كما لم يصدر تعقيب من فصائل المقاومة، حتى الآن.

ووفق أرقام جيش الاحتلال المعلنة بموقعه الإلكتروني، قُتل 919 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6333 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يسود وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، منذ ذلك التاريخ حتى مساء الأحد، أكثر من 80 خرقا إسرائيليا، ما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230.