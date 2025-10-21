إعلام الأسرى: الاحتلال نفذ عشرات الإعدامات الميدانية بحق معتقلين من غزة

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أعداد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين تم التعرف على هوياتهم وصل إلى 80 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى إن من بين هؤلاء الشهداء ما لا يقل عن 47 شهيدا من القطاع، أحدثهم كان المعتقل كامل العجرمي من غزة أمس الاثنين.

وقال البيان إن العدد الكلي لشهداء الحركة الأسيرة الذين جرى توثيقهم منذ عام 1967 وصل إلى 317 شهيدا.

وأضاف أن ثمة شهادات ومؤشرات تُظهر وجود عشرات الإعدامات الميدانية بحق معتقلين من غزة لم تُوثَّق أسماؤهم بعد، على حد وصف البيان.

ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 88 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، بينهم 77 منذ بدء الحرب، في حين يُخفي قسرا عشرات الشهداء من معتقلي غزة.

وقال البيان إن “الحركة الأسيرة تمر بأسوأ مراحلها دموية في تاريخها، وسط قتل ممنهج داخل السجون، يقوده وزير الأمن المتطرف بن غفير“، الذي يواصل التحريض على إقرار قانون إعدام الأسرى، على حد وصف البيان.