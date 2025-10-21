الجزيرة مباشر توثق دمار مدينة حمد السكنية في خان يونس (فيديو)

أظهر مقطع مصور، التقطته عدسة كاميرا الجزيرة مباشر، دمارا هائلا طال مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتكشف الصور دمارا كليا أو جزئيا لحق بمعظم مباني المدينة البالغ عددها 53 مبنى، تضم 2464 وحدة سكنية، وكذلك تدمير البنية التحتية للمدينة بالكامل، ومن بينها المسجد والمدرسة.

كما تُظهر اللقطات تجريفا واسعا داخل المدينة، بالإضافة إلى وجود مئات الخيام التي نصبها النازحون في أنحاء المدينة المدمرة.

وكان مراسل صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية -الذي رافق جيش الاحتلال خلال اقتحامه خان يونس- قد أفاد في تقرير نُشر العام الماضي أنه بعد نحو 11 يوما من القتال، يبدو أن مدينة حمد لن تكون صالحة للسكن بعد الآن، مثل معظم الأماكن التي دخلها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق تعبير الصحيفة.

أشبه بما بعد إلقاء قنبلة ذرية

كما استخدمت الصحيفة، في فبراير/شباط من العام الماضي، صورا جوية قبل الحرب على قطاع غزة وبعدها، للدلالة على حجم الدمار الهائل الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصفة مشاهد الدمار بأنها أشبه بما بعد إلقاء قنبلة ذرية.

وقالت إن السكان والمسؤولين العسكريين والصحفيين يصفون مشاهد الدمار الهائل، حيث قال أحدهم (لم تسمه) بعد زيارة شمال غزة “الأمر أشبه بما بعد إلقاء القنبلة الذرية”.

وتعرَّض قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدى عامين، لعدوان إسرائيلي متواصل، خلَّف دمارا كبيرا في المساكن والبنى التحتية، كما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العُزل، معظمهم نساء وأطفال، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.

وكانت مدينة حمد إحدى المناطق القليلة المخططة عمرانيا في قطاع غزة، ولا تعرف الزحام القائم في بقية المناطق، قبل أن يدمرها قصف الاحتلال.

وبُنيت مدينة حمد السكنية على 3 مراحل، من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي دمر قصف الاحتلال الإسرائيلي مقرها في غربي مدينة غزة.