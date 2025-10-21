ترامب: دول في الشرق الأوسط أبدت استعدادها للتدخل عسكريا في غزة لتقويم حماس

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد عدد من “حلفاء” الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وخارجه لدخول قطاع غزة بقوة عسكرية كبيرة “لتقويم سلوك حماس” في حال استمرارها في ما وصفه بـ “انتهاك” الاتفاق المبرم مع واشنطن.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، أن الحماس والدعم الذي تلقاه من دول المنطقة “لم يُشهد مثله منذ 1000 عام”، مشيرا إلى أن هذه الدول تواصلت معه مباشرة، وأبدت استعدادها للتحرك بناء على طلبه.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه طلب من تلك الدول، ومن إسرائيل أيضا، “الانتظار في الوقت الراهن”، قائلا “هناك أمل لا يزال قائما بأن تقوم حماس بما هو صواب”، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن نهاية الحركة ستكون “سريعة وغاضبة ووحشية” إذا استمرت في خرق الاتفاق.

ووجَّه ترامب شكره للدول التي عرضت المساعدة، كما خص بالشكر إندونيسيا وقيادتها على ما قدمته من دعم للشرق الأوسط وللولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها “دولة عظيمة وقوية”.

وختم ترامب تصريحه بالقول “إلى جميع من اهتم بهذا الأمر، أشكركم على دعمكم واهتمامكم”، مؤكدا أن إدارته تتابع الوضع في غزة عن كثب، وأن خيار التدخل لا يزال مطروحا في حال فشل الجهود الحالية.