تسليم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين ضمن صفقة التبادل (فيديو)

وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس مركبات تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي تحمل 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين، استعادتها المقاومة ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الجثامين مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد احتجاز دام قرابة عامين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عملية التسليم جرت بالتنسيق الكامل مع الصليب الأحمر الدولي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة ترفع إجمالي عدد الجثامين التي وصلت قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى 165 جثمانا.

من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت جثامين 15 فلسطينيا من إسرائيل إلى غزة، وذلك تنفيذا لاتفاق الهدنة الموقع برعاية الولايات المتحدة، ليبلغ عدد الجثث التي تم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني 165.

وقالت اللجنة في بيان “سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم نقل جثامين فلسطينيين متوفين إلى السلطات في غزة… وقد أكدت الجهات الطبية المحلية في غزة أن عدد الجثث المستلمة اليوم هو 15”.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن تسلّم إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا مقابل كل جثة إسرائيلية تتم إعادتها وأكدت إسرائيل أمس الاثنين أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سلّمت جثة المحتجز الـ13.

أرقام صادمة

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أوضحت وزارة الصحة أن 13 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 7 نتيجة استهداف مباشر من قوات الاحتلال و6 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 8 إصابات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات التي تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها حتى الآن، بسبب الدمار الواسع واستمرار القيود الميدانية.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68229 شهيدًا و170369 مصابا.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سُجّل: