حكومة غزة: دخول 986 شاحنة مساعدات فقط من أصل 6600 منذ وقف إطلاق النار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة فقط، وهو ما يعادل أقل من سدس العدد المتفق عليه وفق نصوص القرار.

وأوضح البيان أن الكمية التي كان من المفترض دخولها حتى أمس الاثنين تبلغ نحو 6600 شاحنة، وأنه لم يدخل فعليا سوى 986 شاحنة فقط، في مؤشر على استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة.

وبيّن المكتب أن القوافل الإنسانية التي دخلت تضمنت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية، في ظل نقص حاد في هذه المواد التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.

وأشار البيان إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض أن تدخل يوميا، وهو ما يعكس استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة “الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني”، بحسب تعبير البيان.

لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة

وأكد البيان أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وأعلن الإعلامي الحكومي عن استعداد الجهات الحكومية لمواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.

ويشكل استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية خرقا واضحًا لبنود وقف إطلاق النار، ويعمّق معاناة سكان قطاع غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية “هي الأسوأ منذ بداية الحصار المفروض على غزة قبل نحو 18 عاما”.