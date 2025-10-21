الصليب الأحمر يتسلم جثماني أسيرين إسرائيليين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثماني أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلانه أن اللجنة الدولية في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب غزة لتسلّم نعوش لجثامين أسرى كانوا محتجزين في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم، مساء الثلاثاء، جثتي أسيرين إسرائيليين تم انتشالهما في غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة على تلغرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة (6:00 يتوقيت غرينتش).

ومساء الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت من الصليب الأحمر بقطاع غزة جثة أسير، ليرتفع إجمالي ما تسلمته من حماس إلى 14 جثمانا.

وبعد التسليم المرتقب اليوم، تكون حماس قد أفرجت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، فيما تقول تل أبيب إن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من أسراها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.