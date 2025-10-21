نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي وهيئة البث تكشف الأسباب

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، على خلفية معارضته الهجوم على قطر وعملية احتلال مدينة غزة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “يُعرب نتنياهو عن شكره لتساحي هنغبي على خدمته في منصب رئيس مجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتمنى له التوفيق الكبير في مسيرته المستقبلية وصحة جيدة”.

وأضاف البيان: “ينوي نتنياهو تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايخ في منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي فورًا”.

وأفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية بأنه “تمت إقالة هنغبي من قبل نتنياهو بعد معارضته للهجوم على قيادات حماس في قطر ولعملية عربات غدعون 2″.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو، قولهم: “رئيس مجلس الأمن القومي المقال سرب معلومات ضد رئيس الوزراء”.

من جانبه أصدر هنغبي الذي شغل منصبه في يناير/كانون الثاني 2023، بيانا، قال فيه إن “نتنياهو أقاله من منصبه، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورا”.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء نتنياهو أبلغني اليوم بنيته تعيين مستشار جديد للأمن القومي”.

ودعا هنغبي أيضا إلى “تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 (طوفان الأقصى)”.

وأردف “بالنسبة للفشل الكبير في 7 أكتوبر، الذي كنت شريكًا فيه، يجب التحقيق فيه بشكل شامل لضمان استخلاص الدروس المناسبة والمساعدة في استعادة الثقة المفقودة”.

في السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هنغبي شارك في وقت سابق الثلاثاء باجتماع نتنياهو مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت أن هنغبي لن يشارك في اجتماع نتنياهو مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، غدا الأربعاء، لبحث استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ضمن خطة ترامب.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أقال نتنياهو أيضا وزير الدفاع يوآف غالانت وقائد جهاز الشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار على وقع اختلافات عميقة معهما.