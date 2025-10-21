نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون يكشفون فرص صمود اتفاق غزة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيش حالة من القلق المتزايد خشية انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق غزة.

وذكر المسؤولان أن الاستراتيجية الحالية تركز على جهود، جاي دي فانس، نائب ترامب، إضافة إلى مستشاريه، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لمنع نتنياهو من استئناف العمليات العسكرية.

من جانبه، صرّح مسؤول أمريكي رفيع، لـ “نيويورك تايمز” بأن ويتكوف وكوشنر يدركان أن الوضع حساس للغاية، وأن الاتفاق هشّ ومعرّض للانهيار.

وأوضح المسؤول أن جهودهما تنصبّ في الوقت الحالي على استقرار الوضع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستكمال عملية استعادة الجثث المتبقية.

ويتكوف لسي بي إس نيوز: الرئيس #ترامب أكد أننا سندعم اتفاق #غزة ولن نسمح لأي طرف بانتهاك شروطه كان لابد من اعتذار إسرائيل لقطر وقد حدث لم نكن لنحرز تقدما بدون أن تعتذر إسرائيل لقطر والرئيس ترامب قال لنتنياهو إن الناس تعتذر قدمنا تعازينا لخليل الحية في فقدان ابنه خلال القصف… pic.twitter.com/RQcmR9MWJ2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2025

رسائل ويتكوف وكوشنر

وفي صباح يوم الاثنين، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، عشية وصول نائب الرئيس جيه دي فانس أيضا، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال، ونزع سلاح حماس.

وبشأن لقائهما مع القيادة الإسرائيلية، كشف كوشنر أنه وويتكوف خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، قالا للإسرائيليين “إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل مع الشرق الأوسط فعليكم مساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار”. وطالب إسرائيل بالتركيز “على الابتكار والتفوّق الأخلاقي لتستعيد مكانتها بعد الحرب”.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال المقابلة، إن ترامب أكد أن واشنطن ستدعم اتفاق غزة، ولن تسمح لأي طرف بانتهاك شروطه.

وحاول ويتكوف تبرئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهم الموجهة إليه بتعمد إطالة فترة احتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال إنه لا يعتقد أن نتنياهو فعل ذلك لتحقيق مصلحته السياسية. كما برأ ويتكوف إسرائيل من ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، واصفا ما حدث بأنه “حرب”.

#ترامب: إذا لم تلتزم حـ.ـماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليهم pic.twitter.com/A08QeQEgIM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2025

ترامب يتوعد حماس

واصلت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن قادة حركة حماس مستعدون في المرحلة الحالية لمواصلة المفاوضات بـ”حسن نية”.

وأوضح المسؤول أن ترامب يعتقد أن الهجوم الأخير الذي استهدف جنودًا إسرائيليين نُفذ من قِبل عناصر لا تتبع تعليمات حماس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إنه سيمنح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “فرصة صغيرة” لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، ولكنه توعد بـ”القضاء” على الحركة إذا فشلت في القيام بذلك.

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء استقباله رئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي في البيت الأبيض “لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيدا جدا، وإن لم يفعلوا فسنقضي عليهم. وإذا اضطررنا إلى ذلك فسيتم القضاء عليهم”.

زعم ترامب أن “حركة حماس تتصرف بعنف كبير لكنها لم تعد تحظى بدعم إيران أو أي أحد، وعليها أن تتصرف بشكل صحيح”.

وأشار ترامب إلى أن بلاده “تتخذ خطوات عديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، محذرا من أنه “إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق فسنذهب ونقضي عليهم”.

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس الأمريكي أنه “لن يرسل جنودا إلى غزة”، مشيرا إلى أن “هناك دولا كثيرة وقّعت على اتفاق إنهاء الحرب”.

وختم ترامب تصريحاته بالقول إن “الولايات المتحدة لديها وضع بسيط مع حركة حماس لكنها ستعمل على تصحيح ذلك”.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.