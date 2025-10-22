أمير قطر يستقبل الرئيس التركي في الدوحة (فيديو)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرت مراسم الاستقبال في الديوان الأميري بالدوحة التي وصل إليها أردوغان في زيارة رسمية قادما من الكويت.

وقالت وكالة الأناضول إن الزعيمين عقدا لقاء ثنائيا بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم والرئيس أردوغان ترأسا اجتماع الدورة الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، اليوم في الديوان الأميري.

وأشار أمير قطر إلى أن اجتماع اللجنة يعبر عن متانة العلاقة بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أشار الرئيس التركي إلى أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، متطلعا إلى تعزيزها بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاستراتيجي وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات، لا سيما في مجال الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش الاجتماع أيضا أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلام وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان أردوغان قد وصل أمس على رأس وفد رسمي كبير إلى الدوحة قادما من الكويت، في إطار جولة خليجية تشمل سلطنة عمان أيضا.