إيران تعلق المفاوضات مع واشنطن بسبب “المطالب المبالغ فيها”

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات السابقة مع الأمريكيين وكذلك محادثات نيويورك توقفت ولم تتقدم بسبب المطالب المبالغ فيها.

ونقلت كالة تسنيم للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، أن بلاده لن تعود لطاولة المفاوضات مع أمريكا ما دامت تقدم مطالب غير معقولة.

وأضاف عراقجي، أن المفاوضات السابقة، بما في ذلك المحادثات التي جرت في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، “توقفت ولم تتقدم بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها”.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، والتي انتهت بالهجوم العسكري الذي استمر 12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي، وشهدت قصفاً إسرائيلياً وأمريكياً لمواقع نووية إيرانية.