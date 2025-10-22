دراسة موسعة تكشف أزمة للذكاء الاصطناعي مع محتوى الأخبار

كشف بحث جديد نشره اتحاد الإذاعات الأوروبية وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل “تشات جي بي تي” وغوغل جيميناي وكوبايلوت وبربليكستي، تحرف محتوى الأخبار في نحو نصف إجاباتها تقريبًا.

الدراسة التي شملت تقييم 3000 رد من مساعدي الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على 14 لغة، ركّزت على معايير الدقة والأمانة في المصادر والقدرة على التمييز بين الرأي والمعلومة.

وأظهرت النتائج أن 45% من ردود تطبيقات الذكاء الاصطناعي تضمنت مشكلة كبيرة واحدة على الأقل، بينما احتوت 81% منها على أشكال مختلفة من المشكلات، أبرزها أخطاء المصادر والإسناد المفقود أو المضلل.

وسجل مساعد “غوغل جيميناي” أعلى نسبة أخطاء في المصادر بمعدل 72% من ردوده، مقابل أقل من 25% لباقي المساعدين.

كما رصد البحث وجود مشكلات دقة في 20% من إجابات جميع المساعدين، منها معلومات قديمة أو غير صحيحة، بينها أمثلة مثل ذكر قانون السجائر الإلكترونية بشكل خاطئ، أو الإشارة إلى البابا فرنسيس كبابا حالي بعد وفاة الأخير.

وشاركت في الدراسة 22 مؤسسة إعلامية عامة من 18 دولة بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.

وأوضح اتحاد الإذاعات الأوروبية أن تزايد استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي بدلًا من محركات البحث التقليدية يهدد ثقة الجمهور ويشكل تحديًا للمشاركة الديمقراطية، داعيًا شركات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المساعدات الإخبارية والخضوع للمساءلة.

وأشار تقرير معهد رويترز لعام 2025 إلى أن 7% من متصفحي الأخبار على الإنترنت و15% من الشباب تحت سن 25 عامًا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار، مما يعزز أهمية تطوير هذه التقنيات لتقديم محتوى دقيق وموثوق.