تأجيل إعادة فتح مطار الخرطوم بعد هجمات بطائرات مسيرة

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في إحدى شركات الطيران أن إعادة فتح مطار الخرطوم الرئيسي في السودان أُجّلت اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة أمس واليوم.

وكان المطار، الواقع وسط الخرطوم، قد توقف عن العمل منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتعرض حينها لأضرار جسيمة طالت مبانيه ومدرجاته.

وبعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة مطلع العام الجاري، وضعت الحكومة ترميم المطار وتشغيله في مقدمة أولوياتها، باعتباره رمزا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى الخرطوم خلال الأشهر الماضية بعد نزوح الملايين سابقا.

وكان من المقرر أن تُسيّر شركة “بدر للطيران” أول رحلة داخلية اليوم، غير أن مصدرا في الشركة أكد تأجيل الرحلة لعدة أيام بسبب الوضع الأمني.

أضرار طفيفة

في المقابل، توعد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في خطاب متلفز أمس الثلاثاء بمهاجمة أي مطار داخل السودان أو خارجه تنطلق منه طائرات تدعم الجيش.

وخلال زيارة تفقدية للمطار، قال قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان: “نحن عازمون على القضاء على هذا التمرّد، ويجب ألا ندع فرصة لعودته مرة أخرى”.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها المباشرة عن الهجمات الأخيرة، وذكرت مصادر أمنية أن الأضرار كانت طفيفة.

وتتهم قوات الدعم السريع الجيش باستخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقعها، ويؤكد الجيش أن الدعم السريع يستخدم المسيرات ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية على حد سواء.