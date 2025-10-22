شاهد: روسيا تختبر قدراتها النووية وبوتين يشرف على المناورات

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إجراء اختبارات لمنظومتها النووية من خلال إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وبإشراف من الرئيس الروسي فلادمير بوتين شخصيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلات مصورة لعملية إشراف بوتين على مناورات لقوات بلاده النووية الاستراتيجية شملت اختبارات صاروخية في البحر وفي الجو، وفق ما أعلن الكرملين.

ونفذ الجيش الروسي إطلاقا تجريبيا للصاروخ البالستي العابر للقارات “يارس” من قاعدة بليسيتسك الفضائية الواقعة قرب الدائرة القطبية الشمالية، إلى ميدان تدريب في كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضح الكرملين في بيان أن صاروخا بالستيا من طراز “سينيفا” يصل مداه إلى 11500 كيلومتر، أُطلق أيضا من غواصة في بحر بارنتس. وأطلقت قاذفات روسية من طراز “تو-95 إم إس” صواريخ مجنّحة.

وأكدت الرئاسة الروسية أن “جميع أهداف التدريبات تحققت”.

يأتي الإعلان عن هذه التدريبات الروسية بعد أسبوع من انطلاق المناورات السنوية للقوات النووية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي يشارك فيها نحو 2000 عنصر و71 طائرة من 14 دولة.

وتجري المناورات الغربية التي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا في قواعد عسكرية في هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك، وكذلك فوق بحر الشمال.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء إن “مثل هذه التدريبات تقع دائما في محور اهتمام عسكريينا” الذين “يحللون بعناية مجالاتها وأهدافها”.

وتواصل روسيا إجراء تدريبات عسكرية منتظمة، بينما يشنّ جيشها هجوما واسع النطاق في أوكرانيا منذ عام 2022.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، شارك نحو 100 ألف جندي في مناورات “زاباد-2025” الروسية البيلاروسية والتي جرى جزء منها على مشارف الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف كييف والأوروبيين.