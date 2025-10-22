قرار من العدل الدولية بشأن استخدام إسرائيل التجويع ضد سكان غزة

قالت محكمة العدل الدولية الأربعاء إن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة، وشددت على ضرورة توفير “الحاجات الأساسية” للسكان، ولا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع: “المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”.

وأضاف إيواساوا أن “إسرائيل ملزمة، لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

كما اعتبرت المحكمة أن الدولة الإسرائيلية لم تثبت ادعاءاتها بشأن انتماء نسبة كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس أو فصائل فلسطينية أخرى.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بتسهيل إيصال المساعدات، لا سيما تلك التي توفرها الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى سكان قطاع غزة.

وأوضح رئيس المحكمة: “المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة بقبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا”.

وبين أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم انتهاك حرمة ممتلكات الأمم المتحدة بما في ذلك مرافق وممتلكات الأونروا.