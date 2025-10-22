مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في بروكسل، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس الأوضاع الإقليمية، مع تركيز خاص على ملف غزة وجهود تثبيت الاستقرار والأمن.

وأكد الرئيس المصري على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الاتفاق و”خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب” الخاصة بالحل والتعافي، مشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بانتظام، وبدء عملية إعادة الإعمار، تمهيداً للمؤتمر الذي ستستضيفه مصر لهذا الغرض في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

من جانبها، شددت كايا كالاس على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية واستعداد الاتحاد لدعم جهود الإعمار.

الهجرة غير الشرعية: جهود مصرية “جوهرية”

وتطرق السيسي إلى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن أوروبا “لم تتأثر بشكل كبير” بتداعيات هذه الظاهرة بفضل “الجهود المصرية” التي تمثلت في منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016.

وفي المقابل، أعربت كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي “الكبير” للجهود المصرية “الجوهرية” في هذا المجال، مؤكدة أن موقف الاتحاد الأوروبي يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة.