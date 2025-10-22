واشنطن تفتتح مركزا في إسرائيل للتنسيق بشأن غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إنها افتتحت مركزا للتنسيق المدني العسكري في إسرائيل.

وأضافت في بيان أنه يعمل مركز تنسيق رئيسيا للمساعدات المقدَّمة لقطاع غزة، وذلك بعد 5 أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “بشكل دائم”.

وأكد البيان أنه “لن ينتشر العسكريون الأمريكيون في غزة، بل سيساعدون في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من نظرائهم الدوليين إلى غزة”.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن جمع “أصحاب المصلحة الذين يتشاركون هدف تحقيق الاستقرار الناجح في غزة أمر ضروري لتحقيق انتقال سلمي”.

وأضاف أنه “خلال الأسبوعين المقبلين، سيعمل الموظفون الأمريكيون على دمج ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص عند وصولهم إلى مركز التنسيق”.

وتابع “كما سيراقب مركز التنسيق المدني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويضم قاعة عمليات تتيح للموظفين تقييم التطورات في غزة فورا. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مكاتب ومساحات اجتماعات لتعزيز التخطيط التعاوني بين القادة والممثلين والموظفين”.

وقال البيان إن مركز التنسيق المدني أُسّس بقيادة الفريق باتريك فرانك، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، ويضم “نحو 200 عسكري أمريكي من ذوي الخبرة في النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة”.

وقال كوبر “لقد عمل الفريق بلا كلل لبناء مركز التنسيق المدني من الصفر، ويفخرون بأنهم بنوا شيئا بالغ الأهمية لتمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة”.