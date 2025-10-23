أول تعليق من بوتين على العقوبات الأمريكية الأخيرة (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة “خطيرة وسيكون لها تداعيات”، لكنها لن تؤثر على بلاده.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده لن تقدم تنازلات تحت الضغوط لأنها دولة تحترم نفسها.

وأكد بوتين أن روسيا تساهم في توازن سوق الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن العمل على تخريب ذلك الأمر سيكون له تداعيات سيئة.

وأوضح أنه إذا تقلصت حصة روسيا في سوق النفط العالمي فسترتفع الأسعار عالميا.

وأعرب بوتين عن ثقته باستقرار أداء قطاع الطاقة في روسيا على الرغم من بعض الخسائر المتوقعة.

وفيما يتعلق بالقمة التي كانت من المفترض أن تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكر الرئيس الروسي أن واشنطن هي من اقترحت العاصمة المجرية بودابست مكانا لاستضافة القمة.

وأضاف بوتين أن ترامب قرر إلغاء القمة أو تأجيلها، مؤكدا أن الحوار دائما أفضل من المواجهة.

وأعرب عن استعداد روسيا للعمل المشترك، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لا يتوقف على موقف موسكو فحسب، بل على موقف الشركاء أيضا.

وحذر بوتين من أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ “توماهوك”، قائلا إنه ذلك سيعد بمثابة تصعيد، كما حذر من رد صاعق إذا تم استخدام هذه الصواريخ في توجيه ضربات للأراضي الروسية.