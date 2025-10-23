إسماعيل رضوان: جاهزون للبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان، إن الحركة جاهزة للبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدا أن (حماس) لن تكون ضمن إطار إدارة قطاع غزة مستقبلا، على حد قوله.

وأضاف رضوان في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الحركة حريصة على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وقدمت “كل الاستحقاقات المطلوبة”، في حين اتهم الاحتلال بـ”التلكؤ في تنفيذ التزاماته الإنسانية والبروتوكولات المتفق عليها”.

مساعدات ضعيفة

وبحسب رضوان، فإن دخول المساعدات لا يزال دون الحد المتفق عليه -لا سيما ما يتعلق بإدخال المعدات واللوازم الإنسانية الثقيلة والبروتوكولات التي تنص على إدخال مئات الشاحنات يوميا- محمّلا الاحتلال مسؤولية التصعيد وعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى غلق معبر رفح وفرض قيود متعمدة على الدخول، فضلا عن عمليات استهداف متكررة للمدنيين.

وحذر رضوان من كارثة إنسانية متصاعدة، قائلا إن نحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل يعجز الدفاع المدني عن استخراج جثامينهم لعدم توفر المعدات اللازمة، محمّلا الاحتلال مسؤولية منع دخول المعدات الثقيلة واللجان الدولية المختصة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

فتح المعابر

ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لالتزام بنود المرحلة الأولى، وفتح المعابر وتمكين فرق الإنقاذ من العمل.

وطالب القيادي في (حماس) بمحاكمة قادة الاحتلال وملاحقتهم قضائيا على ما وصفه بـ”الجرائم التي ارتكبوها في غزة”، داعيا المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية إلى تحرك عاجل لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن هناك شهادات من معتقلين تدلل على ارتكاب ممنهج للانتهاكات داخل السجون.

جرائم حرب

واتهم رضوان الاحتلال بارتكاب “جرائم حرب” بحق الأسرى والشهداء، مشيرا إلى أن ما حدث من “إعدامات وتعذيب وتشويه لجثامين الشهداء الأسرى” يكشف “إجرام الاحتلال ووحشيته وسياسته في إعدام الأسرى بدم بارد”.

وفي المقابل، قال القيادي في (حماس) إن المقاومة تعاملت مع أسرى الاحتلال وفق “قيم ديننا الحنيف” ومعايير إنسانية، مستشهدا بما أبلغه أسرى إسرائيليون سابقون عن حسن المعاملة أثناء احتجازهم لدى المقاومة.

واختتم رضوان تصريحه بالتأكيد لاستمرار موقف الحركة في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار ميدانيا وسياسيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن إتمام ذلك مرتبط “بتزامن تنفيذ إسرائيل لبنود الاتفاق، وبفتح المعابر وإدخال المساعدات والمعدات اللازمة، وإتاحة العمل للجان الدولية والفرق الفنية لاستخراج المفقودين والجرحى”.