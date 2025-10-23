بن غفير يرد على ترامب: لن نطلق سراح البرغوثي ولن يقود غزة

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفض إسرائيل الإفراج عن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، وذلك في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن دور البرغوثي في المشهد الفلسطيني.

وقال بن غفير: “لدي تقدير كبير للرئيس ترمب، فهو بلا شك أفضل رئيس أمريكي تجاه إسرائيل. ومع ذلك، من المهم أن نذكر: إسرائيل هي دولة ذات سيادة مستقلة – أعضاء الكنيست يصوتون وفقا لتقديرهم”.

وأضاف “البرغوثي.. لن يتم إطلاق سراحه ولن يقود غزة“.

جاء ذلك بعدما أشار ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” إلى غياب القيادة الفلسطينية الحالية، قائلا: “الفلسطينيون لا يمتلكون قائدا حاليا، ومعظم القادة السابقين قتلوا رميا بالرصاص، وهذا المنصب لم يعد مرغوبا فيه في الوقت الحالي”.

وأضاف ترامب: “مروان البرغوثي يعتبر الشخص الوحيد القادر على توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين”، مؤكدا تصدر البرغوثي لاستطلاعات الرأي الفلسطينية في حال جرت انتخابات رئاسية.

وأوضح ترامب أن البرغوثي لا يزال معتقلا منذ عام 2002، وأن إسرائيل ترفض الإفراج عنه رغم دعوات بعض المؤيدين لإطلاق سراحه مؤخرا.

ولفت ترامب إلى أنه يواجه سؤال الإفراج عن البرغوثي بشكل مباشر قبل كل اتصال رسمي تقريبا، مؤكدا أنه سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.