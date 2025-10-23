ترامب يعفو عن مؤسس بينانس “تشانغبينغ زهاو”

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن تشانغبينغ زهاو، مؤسس منصة “بينانس” المدان قضائيا.

وفي بيان، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب “مارس سلطته الدستورية بإصدار عفو عن زهاو، الذي تمت ملاحقته من قبل إدارة بايدن ضمن حربها على العملات المشفرة”.

وكان زهاو، أحد أبرز الشخصيات في عالم العملات الرقمية، قد اضطر للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة بينانس عندما وافقت الشركة على تسوية قيمتها 4.3 مليارات دولار مع الحكومة الأمريكية لإنهاء تحقيقات استمرت سنوات حول مخالفات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

ويفتح عفو ترامب الطريق أمام زهاو للعودة إلى مجال الأعمال الذي ساهم في تأسيسه عام 2017، علما بأنه قد أكمل بالفعل مدة سجنه بعدما حكم عليه القاضي بالسجن أربعة أشهر.

ويعد عفو زهاو الأحدث في سلسلة من قرارات العفو التي أصدرها ترامب بحق مسؤولين تنفيذيين أدينوا بجرائم مالية.

وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق هذا العام عفوا عن مؤسسي منصة “بيت مكس” للعملات المشفرة بسبب مخالفات مشابهة تتعلق بغسل الأموال، كما عفا عن مؤسس شركة “نيكولا” للشاحنات الكهربائية المدان بالاحتيال، وخفف أيضا عقوبة مسؤول في شركة “أوزي ميديا” الناشئة التي انهارت لاحقا.