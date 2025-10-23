دول عربية وإسلامية تعلّق على تصويت الكنيست لصالح فرض السيادة على الضفة المحتلة

أدانت دول عربية وإسلامية تصويت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية بالموافقة على مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات بها.

قطر

أدانت دولة قطر “بأشد العبارات” خطوة الكنيست الإسرائيلي، وقالت إنها تعدّ “تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وحثت وزارة الخارجية القطرية في بيان “المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

السعودية

أدانت السعودية “مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية”.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على رفض المملكة “التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

كما شدد البيان على “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

الكويت

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها “بأشد العبارات” تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، وقالت إنه “انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته”.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية الدعوة “للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين”.

الأردن

أدانت مملكة الأردن خطوة الكنيست الإسرائيلي بأشد العبارات، قائلة إنها “خرق فاضح للقانون الدولي”، مُشدّدة على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في بيان “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

وأكد البيان أن “جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية”.

تركيا

قالت تركيا إن الخطوة التي قام بها البرلمان الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي وباطلة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن “هذه الخطوة الاستفزازية تهدد بيئة الأمن والاستقرار الهشة”.