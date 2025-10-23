سياسة|إسرائيل

فيديو صادم: بن غفير يهدد الأسرى الفلسطينيين ويتباهى بسلب حقوقهم

الوزير المتطرف بن غفير يواصل سياسية التضييق على الأسرى(مواقع التواصل
Published On 23/10/2025

أظهر مقطع فيديو صادم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وهو يقتحم سجن نوتشافوت، موجهًا خطابًا حادًا للأسرى الفلسطينيين وداعيًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

في الفيديو، بدا بن غفير متفاخرًا أثناء حديثه للأسرى المتكدسين داخل الزنزانة، قائلًا لهم: “الكل يجلس على الأرض كما يجب”، وأشار إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، ثم واصل متهكما “لن تحصلوا على  الشوكولاتة، المربى، التلفاز، والراديو”، مؤكدًا أن كل شيء بسيط انتُزع منهم عمدًا.

واختتم بن غفير تصريحاته المستفزة بدعوته إلى إعدام الأسرى، واصفًا إياهم بـ”الإرهابيين” وفق مزاعمه.

وكان الإعلام الإسرائيلي نشر صور صادمة لعدد من الأسـرى الفلسطينيين داخل سـجن كتسيعوت الإسرائيلي.

حيث أظهرت الصور الأسـرى مكبلي الأيدي فوق رؤوسهم مع إجبارهم على الانحناء، في تحد لكل المواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حقوق الأسرى.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية

