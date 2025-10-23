“كرة من اللهب”.. لحظة انفجار مسيّرة روسية في أوكرانيا (فيديو)
Published On 23/10/2025
وثقت كاميرا مراقبة لحظة انفجار طائرة مسيرة روسية في مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، يوم الأربعاء.
وأظهرت صور موقع الاستهداف، الذي قالت وكالة رويترز إنه حضانة أطفال، كما ظهر أحد الأشخاص وهو يعدو قبيل الانفجار مباشرة.
وكتب رئيس البلدية إيغور تيريخوف، عبر تلغرام، إن الهجوم تسبب في إصابة عدد من الأطفال.
وقالت سلطات الطوارئ في أوكرانيا إنه تم نقل 48 طفلا إلى موقع آمن.
وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ستة أشخاص في ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في البلاد، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد خصوصا في العاصمة كييف.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع في روسيا إنها قصفت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية.
المصدر: الفرنسية + رويترز